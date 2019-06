Após o "glamour" dos Óscares com Lady Gaga e "Assim Nasce Uma Estrela", não faltam projetos de prestígio à espera de Bradley Cooper.

Segundo a Variety, um dos próximos poderá ser às ordens de Guillermo del Toro em "Nightmare Alley", naquele que também será o primeiro filme do realizador após a vitória nos Óscares com "A Forma da Água". A rodagem está prevista já para começar no outono.

Para o ator, seria uma mudança de registo: a história anda à volta de um vigarista ambicioso que se juntava a uma psiquiatra ainda mais corrupta do que ele para um novo esquema.

"Nightmare Alley" será uma nova versão de um romance de William Lindsay Gresham que já foi adaptado ao cinema em 1947 com Tyrone Power e Joan Blondel. É um clássico do cinema "noir" que se chamou "O Beco das Almas Perdidas" em Portugal.

Bradley Cooper entrou em negociações após Leonardo DiCaprio, o primeiro escolhido, ter optado por passar o projeto após as partes não chegarem a acordo.

Em abril, o jornalista Borys Kit, do The Hollywood Reporter, revelara que ele o tinha escolhido em detrimento dos novos projetos de Paul Thomas Anderson e Alejandro González Iñárritu (com quem trabalhou em "The Revenant: O Renascido", o trabalho que lhe valeu o Óscar).