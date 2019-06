Sem querer, Gwyneth Paltrow criou um momento hilariante no primeiro episódio de "The Chef Show", o novo programa para a Netflix em que Jon Favreau convida os seus amigos célebres para cozinharem com ele.

Os dois estão ligados pelo Universo Cinematográfico Marvel: além de ser o Happy Hogan nos filmes, Favreau realizou os dois primeiros "Homem de Ferro", enquanto Paltrow interpreta Pepper Potts.

No entanto, a atriz fez confusão com as suas participações: quando pergunta a Favreau qual o objetivo do programa que ele está a fazer com Roy Choi, este responde que não sabe e que a ideia começou ao decidirem trazer uma equipa para filmar em Atlanta quando estavam a fazer "Homem-Aranha: Regresso a Casa".

A atriz fica genuinamente confusa com a referência e o que se segue é o amigo a tentar convencê-la que entraram no filme enquanto ela julga que se trata de "Vingadores".

A situação só se resolve quando Favreau lhe recorda a cena em que Tony Stark (Robert Downey Jr.) e Potts preparam uma conferência de imprensa para apresentar o novo vingador.

"Isso foi o 'Homem-Aranha'?!", ri Paltrow.

VEJA O MOMENTO.