Em 1999, a atriz e apresentadora Rosie O’Donnell esteve num visionamento privado antecipado de "Clube de Combate" e detestou tanto que resolveu contar a reviravolta no final do filme aos milhões de espectadores do seu programa de televisão no canal nacional NBC.

Na opinião de Richard Greene, professor universitário e autor do livro "Spoiler Alert! (It’s a Book About the Philosophy of Spoilers)", aquele episódio em outubro de 1999 de revelar pormenores essenciais de um filme a uma grande escala com um propósito deliberado na era pré-redes sociais foi o catalisador para a cultura do "spoiler" que existe nos nossos dias.

Greene apenas se recorda de outro anterior, em 1992, quando ativistas em vários cinemas gritaram o final de "Instinto Fatal" às pessoas que estavam nas filas para comprar bilhetes em protesto pela forma como as personagens lésbicas e bissexuais eram retratadas no filme.

Rosie O’Donnell tinha uma expectativa assumida para a revelação do "twist": as gravações do programa mostram-na a dizer claramente que ia estragar o final porque não queria que as pessoas fossem ao cinema ver o filme de David Fincher com Brad Pitt e Edward Norton.

Mas ao falar do tema pela primeira vez em 22 anos, garante que, afinal, as suas ações não tinham malícia nem se apercebeu bem do que estava a fazer.

"Estava só a falar porque não achava que era bom e 'O Sexto Sentido' estava em exibição. Não sei. O filme apenas irritou-me. Portanto, estava a dizer que 'O Sexto Sentido' tinha lógica, mas este não por causa da coisa no fim", desvalorizou durante uma entrevista ao programa The Jess Cagle Show.

Até hoje, o que aconteceu é recordado nas redes sociais e há espectadores que não lhe perdoam.

Holt McCallany mesmo ao lado de Brad Pitt em "Clube de Combate"

Numa entrevista em 2019 a propósito dos 20 anos de "Clube de Combate", um dos atores, Holt McCallany, conta que se lembra de ter ficado "absolutamente pasmado" e furioso quando soube. E na famosa edição em 2000 do filme em DVD (um marco no formato), Brad Pitt também recordou no comentário áudio: "Acho que está bem que ela tenha odiado. Ela estava a dizer 'Este filme perturbou-me', ela não conseguiu dormir durante várias noites. Atingiu um nervo. Quer ela quisesse ou não olhar, atingiu algum nervo. Mas a situação é que ela revelou o final a nível nacional na televisão. Isso é simplesmente imperdoável".

Mas Rosie O’Donnell nunca ouviu nada diretamente das pessoas envolvidas no filme.

"Ninguém me disse o que quer que fosse durante uns bons três, talvez quatro anos. E a Courtney Love [amiga e antiga namorada de Edward Norton] no meu programa diz 'Meu Deus, o Ed Norton e o Brad Pitt estão tão zangados contigo pelo que fizeste'. E eu fiquei 'O que é que eu fiz?'. Foi três anos mais tarde! As pessoas perguntam-me às vezes na internet se o fiz ou não. E fiz. Não era algo do género 'Quero prejudicar estas pessoas'. Apenas tive a minha conversa habitual sobre o que sentia sobre o filme", garante agora sobre a famosa revelação.

"Pelos vistos, fui detestada durante muito tempo pelos homens que estavam nisso, provavelmente ainda sou. Acho que estraguei tudo para as pessoas que trabalharam tanto naquilo e devia ter sido mais cuidadosa com o que digo de forma negativa sobre um filme. Se não se gosta, não fale sobre isso. Teria sido melhor", concluiu.

