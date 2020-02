Ao contrário de outras versões de musicais da Broadway, Thomas Kail (da série "Fosse/Verdon") dirigiu tanto a versão para os palcos como o filme de 160 minutos, criado a partir de três espetáculos ao vivo e ainda alguns planos sem público, de diferentes ângulos, duas semanas antes da saída do elenco original.

Para contrariar a sensação de "teatro filmado", o comunicado garante que o filme é "um salto em frente" na arte de filmar espetáculos ao vivo, transportando "o seu público para o mundo do espetáculo da Broadway de uma forma íntima única. Combinando os melhores elementos de teatro ao vivo e cinema, o resultado é um espetáculo de palco filmado que é uma forma totalmente nova de viver 'Hamilton. ”

Galardoado com 11 prémios Tony, o musical sobre a vida de Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos EUA, foi criado por Lin-Manuel Miranda, inspirado por uma biografia do historiador Ron Chernow.

Após a estreia "off-Broadway", transferiu-se para a Broadway no verão de 2015 e tornou-se um fenómeno de público e um evento cultural. Com as sessões esgotadas, os bilhetes chegavam a custar 500 dólares [mais de 450 euros].

O filme ficou guardado enquanto o musical partiu em digressão pelos EUA e outros países.