A 30 de junho chega aos cinemas "Indiana Jones e o Marcador do Destino", a despedida oficial de Harrison Ford como o famoso arqueólogo que interpretou pela primeira vez em "Os Salteadores da Arca Perdida", de 1981.

O ator está com 80 anos, mas as piadas sobre o envelhecimento da sua personagem já entraram no filme anterior, "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", de 2008.

Numa nova entrevista, o jornalista comenta que essa abordagem parece "desatualizada", tanto mais que Ford assume confortavelmente a idade que tem.

O ator não só concorda, como esclarece que a abordagem no novo filme é diferente, preferindo que o público "viva" o que está a acontecer no ecrã em vez de lhe estar sistematicamente a "explicar".

"Havia muitas piadas sobre a velhice no argumento. Tirámos todas. Há um momento em que ele se vê numa situação e diz 'O que raio estou aqui a fazer?'. Mas detesto o que chamo de 'falar sobre a história'. Quero ver circunstâncias em que o público tenha a oportunidade de viver a história, não de colocar os destaques à frente do seu nariz", disse à revista The Hollywood Reporter.

"Prefiro criar um comportamento que seja a piada sobre a idade em vez de falar sobre isso", reforçou.

Embora os detalhes continuem a não ser formalmente divulgados pelo estúdio, sabe-se que a história do quinto filme tem um prólogo em 1944 (com Ford rejuvenescido graças à tecnologia) antes de avançar para 1969, com a corrida espacial em pano de fundo, quando Indiana Jones começa a ficar desconfiado ao descobrir que o governo dos EUA, no seu desespero para derrotar a União Soviética na competição para chegar à Lua, recrutou os seus inimigos da Segunda Guerra Mundial .

Phoebe Waller-Bridge (da série "Fleabag") é a afilhada que o acompanha na nova aventura, enquanto Mads Mikkelsen é Voller, que pertence à NASA e é um ex-nazi que quer tornar o mundo um lugar melhor... de acordo com as suas convicções.

No elenco estão ainda Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Antonio Banderas e John Rhys-Davies (o Sallah do primeiro e terceiro filmes).

Mantendo-se como produtor, Steven Spielberg passou a responsabilidade como realizador a James Mangold ("Walk the Line", "Logan", "Le Mans '66: O Duelo"), mas regressou para compor a banda sonora o multi-oscarizado John Williams, responsável pelos temas épicos da saga.

TRAILER LEGENDADO.