Entre vários "Star Wars" e "Indiana Jones", bem como outros títulos icónicos na carreira, Harrison Ford tem a sua quota de frases memoráveis da história do Cinema.

Numa recente entrevista ao Buzzfeed para promover o seu novo filme "O Apelo Selvagem" (já nas salas), o ator nem hesitou quando lhe perguntaram qual era a preferida de todos os seus filmes.

"It's not the years, it's the mileage" [Não são os anos, é a quilometragem"], foi a resposta, diretamente de "Os Salteadores da Arca Perdida", de 1981, o primeiro da saga "Indiana Jones".

Tecnicamente, Harrison Ford cita-se erradamente: a frase exata é "Não são os anos, querida, é a quilometragem", a resposta do arqueólogo quando Marion (Karen Allen) nota que ele está muito diferente desde a última vez que se tinham encontrado, há dez anos.

Em breve, a importância de "quilometragem" estará ainda mais presente: o quinto "Indiana Jones" tem chegada prevista aos cinemas americanos para 9 de julho de 2021, quatro dias antes de Harrison Ford festejar os 79 anos.

A desistência como realizador de Steven Spielberg, conhecida na quarta-feira (26), pode alterar o planeamento, mas a data também quase acerta em cheio nos 40 anos da saga: "Os Salteadores da Arca Perdida" estreou a 12 de junho de 1981.