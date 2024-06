Sam Thorne guia os fãs de Harry Potter pelas ruas góticas de Edimburgo, onde a polémica escritora J. K. Rowling sonhou com o menino feiticeiro há mais de três décadas.

A capital escocesa atrai amantes do estudante de óculos de todo o mundo, impulsionando a economia do Reino Unido e ajudando a gerar milhares de milhões de libras em vendas globais de produtos relacionados com Potter.

“Aqui encontrarão o túmulo de Voldemort”, Thorne diz ao seu grupo de turistas, em referência ao vilão senhor das trevas da magia que assassinou os pais de Potter quando ele era bebé.

O passeio turístico, com cerca de 20 fãs, serpenteia pelo cemitério Greyfriars Kirkyard, onde algumas lápides trazem nomes semelhantes a várias personagens, embora Rowling - muito criticada pelas suas opiniões sobre os direitos dos transgéneros - não tenha admitido qualquer ligação.

A norte-americana Kate Merson, 43 anos, trabalha em Edimburgo e está a passear com o marido e dois filhos, procurando satisfazer a obsessão do seu filho de nove anos por Potter - e o seu desejo de explorar o mundo mágico de Hogwarts.

Mais ocupado e mais louco

Rowling escreveu sete livros de Potter que foram publicados entre 1997 e 2007, gerando oito filmes de grande sucesso num fenómeno global multimilionário.

Os fãs continuam cativados por Edimburgo, cujas paisagens e cenas serviram de inspiração para personagens e locais fantásticos.

"Está a ficar cada vez mais movimentado e cada vez mais louco. Há mais pessoas a chegar - todas também a pedir passeios", disse Thorne, 33 anos, à France-Presse.

O seu “Trail Potter” dura uma hora e meia e leva dezenas de turistas pelas bonitas ruas da cidade. A sua doação recomendada para a excursão é de 20 libras (23,9 euros) por pessoa.

A popular caminhada guiada de Thorne termina na colorida Victoria Street, muito propícia para aparecer no Instagram... em frente a duas movimentadas lojas de merchandising de Potter repletas de 'muggles' ou não-feiticeiros.

Briya Maru, uma indiana de 27 anos que mora em Toronto, faz fila sob a chuva torrencial à frente de uma das lojas, esperando para gastar dinheiro em recordações de Potter.

“Foi simbólico para mim obtê-los daqui, a cidade de Harry Potter”, disse Maru à AFP, acrescentando que estava à procura de artefatos “exclusivos”.

A gerente Monica Alsina diz que o negócio está a correr bem na sua loja 'Enchanted Galaxy', onde os clientes podem comprar uma "varinha mágica" por 40 libras (47 euros) e o item mais caro - uma escultura da personagem de edição limitada - custa 650 (quase 764 euros).

Motor de turismo

“A loja está a ir muito bem. Harry Potter está a ficar cada vez mais popular”, diz Alsina.

Não houve novos livros ou filmes - mas o "Potterverse" expandiu-se nos últimos anos para incluir um videojogo de sucesso, uma peça no West End de Londres e a saga de filmes "Animais Fantásticos", enquanto uma série de televisão também está em preparação.

“Harry Potter é um motor fantástico para o turismo na Escócia”, nota Jenni Steele, porta-voz da agência de turismo VisitScotland.

Os fãs da saga extremamente popular também migram para destinos de filmagem na Inglaterra, incluindo Londres e arredores, Cotswolds e York.

Os devotos também costumam visitar o parque do estúdio de cinema "The Making of Harry Potter", que atraiu 19 milhões de visitantes desde que foi inaugurado em 2012.

Os bilhetes para a atração perto de Londres custam no mínimo 53 libras cada (62,3 euros) e a receita total já ultrapassou o equivalente a 919,2 milhões de euros.

Mas nos últimos anos, a 'Pottermania' foi ofuscada pelas opiniões de Rowling, incluindo a sua convicção de que o sexo biológico é imutável. Ela nega ser transfóbica.

Em Edimburgo, as suas opiniões têm sido difíceis para alguns.

“Tem sido um momento difícil para ser fã de Harry Potter por causa dos comentários dela, principalmente porque uma das razões pelas quais o mundo mágico significava tanto para tantas pessoas é porque Harry era visto como um marginal”, disse Thorne à AFP.

“Para as pessoas que realmente sentiam isso, Harry Potter era uma forma de escapismo, um lugar onde podiam se sentir aceites – parece uma traição.”

Mesmo assim, a saga 'best-seller' continua a gerir receitas enormes.

“Os adultos que cresceram com ela agora mostram-na aos filhos. É um fandom que só aumenta”, disse Alsina.