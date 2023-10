Foi lançado esta quinta-feira o primeiro trailer "Argylle - O Espião Secreto".

Liderado por Henry Cavill com um penteado inédito na sua carreira e estreia anunciada para 1 de fevereiro, o 'thriller' de espionagem de Matthew Vaughn (o mesmo da trilogia "Kingsman") junta aquele que será um dos elencos mais impressionantes vistos num filme em 2024, com destaque para os vencedores do Óscar Ariana DeBose e Sam Rockwell, e os nomeados Bryan Cranston e Samuel L. Jackson.

Mas há mais: Bryce Dallas Howard, John Cena, Catherine O'Hara, Rob Delaney, Jing Lusi, Sofia Boutella e até a superestrela pop vencedora dos Grammys Dua Lipa, no segundo trabalho para o grande ecrã depois de "Barbie".

E ainda há um gato chamado Chip, que pertence na vida real a Claudia Vaughn, a esposa do realizador, mais conhecida como a supermodelo Claudia Schiffer.

"Elly Conway é a reclusa autora de uma série de romances de espionagem 'bestseller' cuja noção de felicidade é passar a noite em casa com o seu computador e o seu gato, Alfie. Mas quando as tramas dos seus livros ficcionais, centradas no agente secreto Argylle e na sua missão de trazer a público a existência de um sindicato de espiões global, começam a refletir as ações secretas de uma organização de espiões da vida real, as noites tranquilas em casa tornam-se coisa do passado", resume a sinopse oficial.

"Argylle - O Espião Secreto" é uma produção da Apple, mas correspondendo a uma mudança estratégica anunciada mais cedo este ano para os filmes originais, terá primeiro um grande lançamento internacional nas salas através da Universal Pictures e só ficará disponível na Apple TV+ numa data posterior.

TRAILER LEGENDADO.