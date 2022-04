"Salgueiro Maia: O Implicado" chega no dia 14 de abril aos cinemas portugueses e teve esta segunda-feira, dia 4, uma antestreia VIP no Centro Cultural de Belém com a presença de várias figuras conhecidas, assim como do elenco e o realizador do filme.

Ficção inspirada na biografia “Salgueiro Maia – Um Homem da Liberdade”, da autoria de António de Sousa Duarte, e baseada em factos históricos, relatos pessoais, revelações íntimas e emoções reais de quem acompanhou o capitão de abril, o filme propõe-se homenagear o homem para lá do ícone histórico, que faleceu em abril de 1992, com apenas 47 anos: o militar, o estudante, o pai e o amigo.

Herói e símbolo do 25 de Abril de 1974, Fernando Salgueiro Maia, que comandou a coluna militar que cercou o Quartel do Carmo, em Lisboa, levando à rendição do presidente do Conselho Marcello Caetano e à queda definitiva do Estado Novo.

Com Tomás Alves, Tiago Teotónio Pereira, Filipa Areosa e Gabriela Barros nos papéis principais, argumento de João Lacerda de Matos e realização de Sérgio Graciano, "Salgueiro Maia - O Implicado" chega aos cinemas a 14 de abril.

O filme é apoiado pelo MEO, que reforça assim a estratégia de valorização do cinema e da cultura em Portugal.