O projeto chama-se "Palavras em movimento: testemunho vivo do património cinematográfico", e consiste na divulgação'online de entrevistas a figuras do cinema português, em particular as que trabalharam a partir da década de 1960, no movimento do Cinema Novo.

O objetivo é preservar a memória do que essas pessoas fizeram, como contou a investigadora à agência Lusa.

"Não é só a questão do registo. É a questão destas pessoas, algumas delas, estarem esquecidas no cinema português. Não todas, mas muita gente não sabe quem é o Manuel Faria de Almeida, o Ricardo Costa. É para valorizar as pessoas e as obras delas", explicou.

Raquel Rato, com formação em Cinema, decidiu avançar com este projeto, associado ao Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e à Fundação Calouste Gulbenkian, depois de ter feito um doutoramento em Paris sobre o diretor de fotografia Acácio de Almeida.