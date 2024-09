Shailene Woodley vai ser a protagonista e produtora de um filme sobre Janis Joplin.

Conhecida por filmes como "Divergente", "Os Descendentes" ou "A Culpa É das Estrelas", além da série "Big Little Lies", a atriz de 32 anos também será a produtora do projeto, que recebeu um financiamento de 2,5 milhões de dólares da comissão de cinema da Califórnia.

“A Califórnia significou muito para Janis Joplin – das escadas de São Francisco às paredes de madeira de Sunset Sound, o estado tornou-se o palco no qual ela explorou não apenas o mundo da música, mas o mundo da sua humanidade vibrante”, destacou a atriz de 32 anos no comunicado oficial, citado pela Variety.

Não foram divulgadas informações sobre o título oficial ou equipa artística: sabe-se que se trata de uma produção independente com uma rodagem prevista de 30 dias e que tem um orçamento de 10 milhões para “despesas qualificadas”.

Joplin faleceu em outubro de 1970, vítima de uma overdose de heroína, com apenas 27 anos, mas deixou um legado impressionante e foi induzida no Rock and Roll Hall of Fame em 1995.

Ao longo dos anos houve várias tentativas infrutíferas de fazer filmes sobre a sua vida, envolvendo Melissa Etheridge, Brittany Murphy, Renée Zellweger, Zooey Deschanel, Pink e Amy Adams.

"A Rosa" (1979), com Bette Midler, foi originalmente concebido como um filme sobre Joplin até que os responsáveis pelo seu espólio não cederam os direitos dos seus temas.

Há cerca de dez anos que abundam os filmes biográficos musicais, mas a tendência consolidou-se após "Bohemian Rhapsody" encher as salas de cinema em 2018 e render uma fortuna nas bilheteiras, ganhando quatro Óscares, incluindo um para Rami Malek pela interpretação de Freddie Mercury.

Produtores e estúdios continuam numa corrida às vidas das estrelas da música: só este ano chegaram filmes sobre Bob Marley ("One Love) e Amy Winehouse (“Back To Black”), com os fãs do género à espera de "A Complete Unknown", sobre a juventude de Bob Dylan com Timothée Chalamet, e "Better Man" sobre Robbie Williams, interpretado pelo próprio.

Com muitos projetos em diferentes fases de preparação, são esperados para 2025 o 'biopic' sobre Michael Jackson, interpretado pelo seu sobrinho Jaafar Jackson, e "Deliver Me from Nowhere", com Jeremy Allen White (da série "The Bear") confirmado nos jeans justos do "The Boss" Bruce Springsteen.