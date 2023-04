Já existem sinais do distanciamento em relação ao ator Jonathan Majors após ser acusado de violência doméstica.

Detido a 25 de março em Manhattan e posteriormente colocado em liberdade, mas acusado por uma alegada agressão, tentativa de estrangulamento e assédio a uma mulher de 30 anos, o ator perdeu vários projetos e representantes da carreira, além de ver afastarem-se várias marcas e entidades.

Em menos de um mês, o incidente ameaça descarrilar a carreira que passava por uma fase fulgurante após as recentes estreias de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" e "Creed III", e as excelentes reações à sua participação num terceiro filme, "Magazine Dreams", apresentado em janeiro no Festival de Sundance e com uma estreia estratégica a 8 de dezembro a pensar na temporada dos Óscares.

Logo após a detenção, o Exército dos EUA anunciou a retirada de dois anúncios de recrutamento em que participava.

Agora, o Deadline avança que já não vai ser o protagonista e produtor executivo de "The Man in My Basement", com a produtora a procurar um substituto para este projeto também com o envolvimento de Willem Dafoe.

Majors também deixou de estar em consideração para outro filme em estava interessado sobre a vida do artista Otis Redding.

Pelo caminho ficaram ainda uma campanha ligada à equipa de basebol Texas Rangers para a sua temporada de 2023 e a presença como um dos convidados na icónica Met Gala.

Na terça-feira, surgiram notícias de que a agência de talentos Entertainment 360 cortou a ligação por causa de "problemas envolvendo o comportamento pessoal do ator" (citação do Deadline), tal como a agência de relações públicas The Lede Company.

Não existem novidades sobre outros dois projetos: "Da Understudy", de Spike Lee, e "48 Hours in Vegas", onde seria o jogador de basquetebol Dennis Rodman.

Também não se sabe que posição irá tomar a Disney sobre o seu envolvimento como o vilão Kang na Marvel: está previsto o seu regresso na segunda temporada da série "Loki", ainda este ano, e em dois novos filmes "Vingadores" para 2025 e 2026.

As autoridades de Nova Iorque determinaram que Majors esteve "envolvido numa disputa doméstica com uma mulher de 30 anos" que disse ter sido agredida e foi levada a um hospital com “lesões menores na cabeça e no pescoço”. Irá comparecer em tribunal a 8 de maio após ter sido acusado de violência doméstica pela procuradoria da cidade.

A alegada vítima ainda não falou publicamente: a advogada do ator divulgou mensagens de texto que garante serem da sua autoria e que sustentariam que o ator não só é inocente, mas também "uma vítima comprovada de uma altercação com uma mulher que ele conhece".