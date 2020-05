Dwayne Johnson e Emily Blunt já fizeram um filme que ainda não chegou aos cinemas e Hollywood entrou em guerra pelo segundo projeto.

Após "Jungle Cruise - A Maldição nos Confins da Selva", o Deadline avança que o duo vai voltar a juntar-se em "Ball and Chain".

Trata-se da adaptação de uma banda desenhada com o mesmo nome que anda à volta de um casal que decide divorciar-se, mas vê tudo virar do avesso quando um misterioso meteorito contamina-os com energias extraterrestres, dando-lhes super poderes que só funcionam quando estão juntos.

O projeto foi apresentado a vários estúdios de Hollywood e está a decorrer o que é descrito como uma "guerra de licitação cada vez mais intensa".

Segundo várias fontes, neste momento é a Netflix que tem a dianteira para comprar os direitos.

Com a incerteza provocada pela COVID-19, que parou as rodagens de filmes e séries dos estúdios, não existem previsões de rodagem ou estreia.

A pandemia também adiou a estreia de vários filmes, nomeadamente "Jungle Cruise - A Maldição nos Confins da Selva": a Disney adiou praticamente um ano, de 24 de julho para 30 de julho de 2021.