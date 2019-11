Pete Souza começou a sua experiência profissional num jornal universitário no estado de Kansas, onde se formou em fotojornalismo, nasceu em South Dartmouth (Massachussets) e cresceu em New Bedford.

Trabalhou como fotojornalista "freelance" e tem trabalhos divulgados pelas principais publicações norte-americanas, bem como vários prémios de fotojornalismo.

Na década de 1980, esteve ligado à Casa Branca quando colaborou com Ronald Reagan, que não conhecia, tendo recebido um convite do seu fotógrafo oficial, a meio do primeiro mandato.

O ponto alto da sua carreira foram os oito anos como chefe da fotografia da Casa Branca com Barack Obama (2009-2017), que conheceu quando era profissional do jornal 'Chicago Tribune', baseado em Washington, e o político tinha sido eleito para o Senado, em 2004.

No desempenho da sua função na Csa Branca, teve um acesso pessoal sem precedentes ao presidente dos EUA e ao seu dia a dia, registando tanto momentos históricos como mais intimistas.

O resultado foram 1,9 milhões de imagens, que já inspiraram os livros "Obama: An Intimate Portrait" [Obama: Um Retrato Íntimo] e o recente "Shade: A tale of two presidents", que compara os primeiros 500 dias de Obama com o atual Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Shade" é a passagem ao papel do mesmo exercício que Pete Souza vem fazendo na sua página na rede social 'Instagram', onde tem mais de 2,1 milhões de seguidores.

Trata-se de uma uma espécie de "sombra crítica" da administração Trump, com a publicação de fotografias de Obama em situações semelhantes às protagonizadas pelo atual inquilino da Casa Branca, num registo bem humorado e em que o antigo Presidente "sai sempre melhor na fotografia".