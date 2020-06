O uso de coberturas de lugares descartáveis ou laváveis em superfícies porosas difíceis de limpar também é aconselhado, assim como a reserva online ou por telefone de comida e bebidas.

As zonas de mais contacto e tráfego, como escadas, elevadores, máquinas e apoios de braços, terão de ser cuidadosamente limpas e frequentemente desinfetadas.

A indústria estima que estejam abertos 700 cinemas nos EUA, mas os drive-in representam 43% desse número.

A programação inclui filmes que estavam em exibição antes da pandemia, como "Bad Boys Para Sempre" e "O Homem Invisível", bem como alguns filmes independentes, como o de terror "The Wretched".

O "thriller" de espionagem "Tenet", realizado por Christopher Nolan, foi o único "blockbuster" de verão de Hollywood que não foi adiado por causa da COVID-19, mas fontes da imprensa especializada indicaram que a estreia a 17 de julho depende de estarem a funcionar 80% das salas do mercado mundial e, entre elas, as de Los Angeles, Nova Iorque, São Francisco e Chicago.

A produtora de "Unhinged", um "thriller" com Russell Crowe, antecipou a estreia para 1 de julho para ajudar as salas a regressar à atividade e aproveitar ficar com o mercado todo disponível. A estreia de "Mulan" está atualmente prevista para 24 de julho.

VEJA O TRAILER DE "TENET".