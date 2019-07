Se "Homem-Aranha: Longe de Casa" não passar os mil milhões de dólares de receitas de bilheteira, a Sony volta a ficar com o controlo total dos destinos da personagem no cinema.

A pressão extra para o 23º filme do Universo Cinematográfico Marvel ser um sucesso é revelada na última edição da newsletter "The Ankler", do Richard Rushfield.

Este jornalista é uma fonte credível há muitos anos sobre o que se passa em Hollywood e já veio garantir nas redes sociais que a sua fonte é "alguém muito importante e conhecedor".

A Sony tem os direitos cinematográficos do Homem-Aranha (e outras personagens do universo, nomeadamente Venom), mas chegou a acordo com a Marvel em 2015 para partilhar o super-herói.

O financiamento e distribuição dos filmes continuava a cargo da Sony, bem como o controlo criativo final, enquanto a Marvel partilhava as receitas, passava a ter uma influência importante nos projetos (ao contrário do que aconteceu nas aventuras no cinema com Tobey Maguire e Andrew Garfield) e concretizava a antiga ambição de incluir o Homem-Aranha no seu Universo Cinematográfico e merchandising.