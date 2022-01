Filme subiu vários lugares no ranking com as receitas das bilheteiras no fim de semana.

"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" continua a bater recordes nos cinemas. Com as receitas do último fim de semana, o filme chegou aos 1,53 mil milhões de dólares a nível mundial (qualquer coisa como 1,35 mil milhões de euros) e subiu ao oitavo lugar dos maiores sucessos de sempre nas bilheteiras (um ranking que não é ajustado pelos valores da inflação, onde "E Tudo o Vento Levou", de 1939, continua imbatível). Além de ser um recorde na era da pandemia, o valor em apenas 26 dias foi alcançado sem a estreia na China, o maior mercado de cinema do mundo. O filme ultrapassou "Vingadores: A Era de Ultron" (2015), "Frozen 2: O Reino do Gelo" (2019), "Velocidade Furiosa 7" (2015) e "Os Vingadores" (2012) e a questão agora é se conseguirá chegar aos filmes que estão em sexto e sétimo lugares, "Mundo Jurássico" (1,67 mil milhões de dólares) e "a nova versão de "O Rei Leão" (1,66 mil milhões). Nos EUA, "Sem Volta a Casa" já arrecadou 668 milhões de dólares em 24 dias e é o sexto mais rentável nas bilheteiras(também sem contar com a inflação), ultrapassado "Titanic" (1997) e "Mundo Jurássico" (2015). Esta semana, irá ultrapassar "Vingadores: Era do Infinito" (678 milhões) e provavelmente chegará ao quarto lugar, onde agora está "Black Panther" (700 milhões). Além dos EUA, o filme encontrou mais sucesso no Reino Unido (de onde é natural Tom Holland), México, Coreia do Sul e França.