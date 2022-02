[ARTIGO COM SPOILER]

Tom Holland está grato pela oportunidade que "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" proporcinou de trabalhar com os atores que foram o super-herói conhecido por Peter Parker antes dele, Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Mas com Garfield a situação foi mais especial porque foi o seu antecessor direto.

Os dois filmes "O Fantástico Homem-Aranha", de 2012 e 2014, foram sucessos de bilheteira, mas mal recebidos pelos críticos e dividiram os fãs. Após o segundo filme, os estúdios Sony e Marvel chegaram a acordo e Peter Parker entrou no Universo Cinematográfico em 2015, através de Tom Holland, então com 19 anos.

Agora com 25, o ator britânico revelou numa nova entrevista que "não podia estar mais feliz" pela reação ao impacto de Garfield no novo filme, acrescentando que trabalharem juntos foi uma oportunidade de se redimir de um antigo arrependimento.

"Uma coisa que posso olhar para trás com mais lucidez e arrependimento é que nunca lhe telefonei quando me tornei o Homem-Aranha. Se alguém me dissesse, depois do segundo filme, que estava despachado e outro miúdo iria continuar, teria ficado de coração partido. Portanto, olhando para trás, gostaria de ter tido a oportunidade de fazer as pazes com ele, mas este filme foi a nossa oportunidade ", contou à revista The Hollywood Reporter.

"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" foi "não só a oportunidade para ele fazer as pazes com a personagem e com o estúdio, mas também uma oportunidade para eu e ele termos este momento em que percebemos que podíamos partilhar isto", acrescentou.

"O olhar no rosto dele quando salva a Zendaya [MJ] é completamente genuíno e estou realmente orgulhoso dele. Fico muito feliz que ele tenha tido esta oportunidade de reconquistar o mundo e as pessoas serem relembradas que os seus filmes 'Homem-Aranha' são fantásticos e brilhantes por si mesmos", concluiu.