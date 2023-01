Hugh Jackman e Ryan Reynolds são grandes amigos, mas adoram trocar provocações nas redes sociais.

Esta atividade dura há muitos anos e anda muitas vezes à volta de Deadpool e Wolverine, as suas identidades como super-heróis.

O mais recente capítulo da rivalidade "com amigos destes..." foi provocado pela entrada de Ryan Reynolds na lista de finalistas às nomeações dos Óscares na categoria de Melhor Canção, graças a "Good Afternoon", do filme de Natal “Spirited”, onde também entram Will Ferrell e Octavia Spencer.

A notícia estragou o início do ano a Hugh Jackman, que está quase a avançar para a rodagem de "Deadpool 3" e queria mandar uma mensagem positiva aos fãs nas redes sociais, mas acabou a fazer um vídeo de campanha... contra a nomeação de Ryan Reynolds.

"Não me interpretem mal. Adorei ‘Spirited’. É um grande filme, a família inteira viu e divertiu-se imenso. Adoro o Will, adoro a Octavia... e ‘Good Afternoon’, fartei-me de rir durante toda a canção. É absolutamente brilhante", começa o vídeo.

Mas a seguir, o ator acrescenta sombriamente que acabou de saber que "Good Afternoon" entrou no lote de finalistas aos Óscares.

E explica: "Ryan Reynolds conseguir uma nomeação na categoria de Melhor Canção tornaria o próximo ano da minha vida insuportável. Tenho de passar um ano com ele a rodar 'Wolverine e Deadpool'. Confiem em mim, seria impossível. Seria um problema".

Jackman voltou a recapitular os elogios e termina: "Mas por favor, do fundo do meu coração, não validem o Ryan Reynolds desta forma. Por favor".

Sem surpresa, o apelo chegou ao conhecimento do visado, que não perdeu tempo a dar a réplica: "Discordo. Penso que os deepfakes que atuarem no lugar do Will e de mim adorariam atuar nos Óscares".

E acrescentou: "O que é isso de 'Wolverine e Deadpool', parceiro?"

O VÍDEO DA "CAMPANHA".