Em outubro de 2021, poucas semanas antes de começar a rodagem no Havai, o ator e 'rapper' Ice Cube desistiu de fazer uma comédia com Jack Black chamada "Oh Hell No" ["Nem pensar" em tradução aproximada] porque os produtores lhe pediram que se vacinasse contra a COVID-19.

Conhecido pelos vários filmes "Friday", "A Barbearia" e "Polícia em Apuros", Ice Cube confirmou agora as notícias que avançavam que tinha perdido um salário de nove milhões de dólares (8,69 milhões de euros, ao câmbio do dia).

"Rejeitei um filme porque não queria a po*** da injeção. Rejeitei nove milhões. Não queria a injeção. A injeção que se f***. F****-se todos por tentarem que aceitasse. Não sei o que é que Hollywood agora pensa de mim", disse no 'podcast' "Million Dollaz Worth Of Game".

O salário é bastante elevado, ainda mais para uma comédia, um género que não tido bons resultados de bilheteira: numa era em que são raros os bónus pelas receitas de bilheteira (uma notável exceção é Tom Cruise por "Top Gun: Maverick"), a maioria dos atores conhecidos, mas não com uma popularidade ao nível de Leonardo DiCaprio, fica pelos dois a quatro milhões, estimou a revista The Hollywood Reporter em outubro.

Mais à frente no 'podcast', Ice Cube acabou por dizer que não "rejeitou" o filme para o estúdio Sony por causa da recusa em se vacinar: os produtores é que o afastaram.

"Aqueles ca***** não me deram porque não aceitei ir vacinar-me. Não o rejeitei. Simplesmente, eles não mo deram. A vacina da COVID, a injeção... não precisava dela. Não apanhei essa m****. Nada. Eles que se f****. Não precisava daquela m****", clarificou.

Kitao Sakurai, que conseguiu sucesso com o filme da Netflix "Bad Trip" (2021) era o realizador de "Oh Hell No", mas com a saída de ice Cube, a produção da comédia foi suspensa e os sinais é que não foi retomada: a Sony retirou-a da data de estreia de 17 de junho deste ano.