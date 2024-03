Rebel Wilson identificou o ator britânico Sacha Baron Cohen como a estrela de Hollywood que alegadamente a ameaçou com uma ação judicial para tentar impedir o lançamento do seu livro de memórias.

O Deadline revela esta segunda-feira que a atriz australiana de 44 anos identifica a estrela de "Ali G" e "Borat", de 52, como o 'cretino' [a**hole] a quem dedica um capítulo inteiro de "Rebel Rising", que será lançado a 2 de abril.

"Não serei intimidada ou silenciado por advogados caros ou gestores de crises de relações públicas. O cretino a quem me refiro num capítulo do meu livro é: Sacha Baron Cohen”, revelava a declaração no Instagram Stories de Wilson.

Os dois trabalharam na comédia de ação "Irmãos e Espiões", de 2016.

A atriz popularizada pelos filmes "Um Ritmo Perfeito" indicara anteriormente a intenção de dedicar um capítulo inteiro a um 'cretino gigantesco' com quem trabalhou, identificando-o e embaraçando-o pelo seu comportamento.

No sábado, usou as redes sociais para dizer que uma estrela de Hollywood a 'ameaçara' , contratando uma equipa para a impedir de escrever sobre si no livro.

"Agora, o cretino está a tentar ameaçar-me. Contratou um gestor de crises de relações públicas e advogados. Está a tentar que a imprensa divulgue o meu novo livro. Mas o livro SERÁ lançado e todos vocês saberão a verdade”, partilhou com os seguidores.

A 15 de março nas redes sociais, a atriz já tinha falado desta experiência sem identificar o envolvido quando falou sobre ter adotado uma política de 'não cretinos' quando chegassem propostas de trabalho dos EUA.

“Quando vim para Hollywood pela primeira vez, as pessoas diziam: ‘Sim, tenho uma política de proibição de cretinos, o que significa que não trabalho com cretinos’. E eu fiquei do género, ‘Sim, isso parece sensato e lógico’”, disse.

“Mas então realmente percebi o que queriam dizer com isso, as pessoas mais velhas na indústria. Porque trabalhei com um enorme cretino e, sim, agora definitivamente tenho uma política de cretinos. O capítulo sobre esse cretino é o capítulo 23, aquele tipo era um enorme cretino", descrevia.

"Querem saber quem é o maior cretino com quem já trabalhei em Hollywood? O capítulo 23 revela tudo! Querem saber por que agora tenho uma política de 'proibido cretinos' com as pessoas com quem trabalho?", referia.