Dez filmes preenchem a programação de “Imagens no Tejo – 4ª mostra de cinema português", que começa hoje às 21h00, em Alverca, com a exibição do documentário de Rui Simões “Ensaio sobre o teatro”.

“Os tempos conturbados” e “João Ayres, pintor independente” serão exibidos no sábado às 21:00 e 21:25, respetivamente, divulgou a organização do certame que decorre no Teatro Estúdio Ildefonso Valério.

No domingo, às 11:00, serão projetadas várias curtas-metragens de animação, enquanto, às 16:00, será exibido o filme de ficção “Cassandra”, de Nuno M. Cardoso. No dia 05 de outubro, às 16:00 será exibido um bloco de curtas-metragens, documentários e ficção, intitulado “Portugal e o mundo”, enquanto no dia 06, às 21:00, será mostrado o documentário “Os grandes criadores”, de Rámon de los Santos e de Elisa Bogalheiro.

No dia 07, pelas 21:00, passa o documentário “Já estou farto”, de Paulo Miguel Fernandes. Dia 08, depois das curtas-metragens das 11:00, o certame encerra com “No táxi do Jack”, de Susana Nobre, que é exibido a partir das 16:00. A mostra é organizada pelo Cineclube franquense e a programação é da responsabilidade da Companhia Cegada.