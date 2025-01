A 11.ª Mostra Internacional de Cinema Social (Monstrare), que se realiza em Loulé, no distrito de Faro, de 18 a 25 de janeiro, vai dar uma “especial atenção ao momento de transição que o mundo atualmente vive”.

Os organizadores indicam, num comunicado, que a mostra de cinema, que volta a integrar a programação da Algarve Film Week, é composta por documentários, curtas e longas-metragens, assim como oficinas, conversas, momentos dirigidos à indústria e um programa do festival MOTELx.

A iniciativa da Câmara de Loulé, que tem entrada livre, arranca no Auditório Solar da Música Nova, em 18 de janeiro às 17h00, com a apresentação do Programa de Apoio Audiovisual e às 18:00 é exibida a performance “{EYE} Cult”, segundo o programa.

O dia seguinte marca o início da programação de cinema com a exibição, no Pavilhão Multiúsos 25 de Abril, em Almancil, de “Robot Dreams - Amigos Improváveis”, um filme de animação realizado por Pablo Berger, que narra a história da amizade entre um cão e um robot em Nova Iorque nos anos 1980.

No âmbito do Algarve Filme Week foi convidado o festival lisboeta MOTELx, dedicado a filmes de terror, para programar dois dias da mostra.

No dia 20 de janeiro é exibido o filme "Flow", de Gints Zilbalodis, uma animação premiada pelo público e pelo júri no festival de Annecy, o maior festival de animação do mundo, e que ainda arrecadou o Globo de Ouro de Melhor Filme de Animação.

No mesmo dia irá ser exibido “Oddity”, o novo filme de terror paranormal do irlandês Damian McCarthy, que teve a sua estreia em setembro no MOTELx.

No dia 21, é apresentada a melhor curta portuguesa do MOTELx e à noite o filme "Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person", de Ariane Louis-Seize, que ganhou o prémio de Melhor Realização na secção paralela Giornate degli Autori do Festival de Veneza em 2023.

"A Rapariga Que Caminhava Sobre a Neve", a mais recente curta-metragem de animação do realizador Bruno Carnide, é exibida na Escola Básica 2/3 D. Dinis, em Quarteira, a 22 de janeiro.

À noite, no Cineteatro Louletano, em antestreia nacional, é exibido "Noites Claras", escrito e realizado por Paulo Filipe Monteiro, filme que teve a sua estreia no Festival del Cinema Europeo, em Itália.

O documentário "Energia Nuclear Já!", realizado por Oliver Stone, que segundo os organizadores marca uma declaração relativamente ao medo sobre a radiação inofensiva de baixo nível e a confusão entre armas nucleares e energia nuclear, é exibido a 23 de janeiro, às 21h00, no Cineteatro Louletano.

Na noite de 24 de janeiro, também no Cineteatro Louletano, é exibido pela primeira vez em Portugal "L´Empire", de Bruno Dumont, o filme vencedor do Prémio do Júri na Berlinale 2024.

"Lindo", de Margarida Gramaxo, encerra a programação de cinema, a 25 de janeiro, às 14:30, um documentário ficcional que acompanha um caçador de tartarugas da Ilha de Príncipe, de São Tomé e Príncipe, que decide mudar de vida para começar a proteger esta espécie marinha contra os seus predadores.

Paralelamente à mostra, terá lugar, no dia 25 de janeiro às 18h00, no Cineteatro Louletano, a 5.ª cerimónia de apresentação dos Prémios Cinetendinha, promovidos pelo crítico de cinema Rui Pedro Tendinha.