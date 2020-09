A Fundação INATEL e a GALP vão promover no próximo mês de outubro sessões de ‘drive-in’, na Caparica e em Albufeira, com entrada gratuita, que pretende levar ao público êxitos atuais do cinema, anunciou a fundação.

A iniciativa consiste na exibição de cinema ao ar livre – com serviço de restauração -, em modo ‘drive in’ e com plateia para público pré-inscrito, entre 02 e 05 de outubro na Caparica e entre 09 e 11 de outubro em Albufeira, às 21h30, nos espaços abertos das unidades hoteleiras da INATEL sediadas na Costa da Caparica e Albufeira.

Os filmes a serem apresentados são “Ousadas e Golpistas”, “O teu melhor amigo”, “Bad Boys para sempre”, “Feito na China” e “Quem é que manda aqui?”.

Face à situação de saúde pública, a organização elaborou um plano de contingência que assegura o cumprimento das normas e regras de segurança e higiene quer do público quer dos trabalhadores e serviços.