O homem que entregou ao ator Alec Baldwin a arma que causou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagem do 'western' de baixo orçamento "Rust" expressou comoção e tristeza esta segunda-feira, nas suas primeiras declarações públicas desde a tragédia, que deixou Hollywood de luto.

David Halls, assistente de realização do filme, está no olho do furacão desde que admitiu, durante o interrogatório feito pela polícia, que não tinha conferido completamente a arma que entregou a Alec Baldwin antes do incidente que matou Halyna Hutchins.

Em comunicado enviado hoje ao jornal New York Post, David Halls disse estar "em choque e triste" com o ocorrido, mas não citou diretamente os disparos nem a sua participação na sequência de eventos.

"Halyna Hutchins não era apenas uma das pessoas mais talentosas com quem já trabalhei, mas também uma amiga", escreveu.

“Espero que esta tragédia leve a indústria a reavaliar os seus valores e práticas, para garantir que ninguém seja ferido durante o processo criativo”, continuou.

Juntamente com a armeira Hannah Gutierrez-Reed, David Halls era responsável por manusear e conferir as armas no set e por anunciar quando elas estavam descarregadas. Ele disse aos detetives que deveria ter confirmado que todas as balas do revólver eram falsas, mas não o fez, segundo informações incluídas nos mandados de busca que as autoridades usaram para entrar no rancho Bonanza Creek, onde decorria a rodagem.

No seu comunicado, David Halls também destacou que recebeu bastante "amor e apoio".

“Os meus sentimentos estão com todos que conheciam e amavam Halyna”. A France-Presse procurou o advogado do assistente, mas não obteve resposta.

Segundo informações do canal NBC, um membro da equipa de operadores de câmara de "Rust" pediu demissão na véspera do incidente, citando preocupações significativas com a segurança à volta das armas de fogo e dos explosivos no set.

O assistente de câmara Lane Luper escreveu aos produtores no seu e-mail de demissão que os procedimentos de segurança para filmar tiroteios eram "rápidos e fracos".

"Até agora, houve dois disparos acidentais de armas e uma explosão acidental de efeitos especiais perto da equipa entre as cenas", apontou Luper no e-mail, de acordo com a NBC.

"Para ser claro, NÃO tem havido reuniões de segurança nesses dias", reforçava.

O dia do incidente

O chefe-eletricista Serge Svetnoy e a diretora de fotografia Halyna Hutchins (Facebook)

A 21 de outubro, Alec Baldwin matou acidentalmente Halyna Hutchins, de 42 anos, a diretora de fotografia do filme que estava a rodar, o 'western' de baixo orçamento "Rust", ao disparar uma arma de adereço que não devia estar carregada com balas verdadeiras.

O realizador Joel Souza ficou ferido, mas recebeu alta hospitalar no fim do dia de um ferimento no ombro.

O incidente aconteceu pelas 13h50 no Rancho Bonanza Creek, um local famoso para filmes nos Estados Unidos, onde foram rodados longas-metragens como "Cowboys & Aliens" e "Longmire".

O incidente ocorreu durante o ensaio de uma cena dentro de uma igreja, que não foi filmada.

Segundo os registos da investigação, o assistente de realização Dave Halls foi buscar uma arma de adereço, uma de três colocadas num carrinho, que entregou a Alec Baldwin gritando a expressão ‘cold gun’, o que significa que era seguro usar a arma, por não estar carregada com munições verdadeiras.

Em declarações às autoridades, Joel Souza explicou que Alec Baldwin estava a ensaiar uma cena em que apontava a arma cenográfica para a lente da câmara quando disparou contra a diretora de fotografia.

O realizador, que estava em pé atrás de Halyna Hutchins quando a arma foi disparada, disse ter ouvido algo que "soou como um chicote e depois um estalo forte".

Após o disparo, a diretora de fotografia "segurou o abdómen" e disse que não sentia as pernas, contou o realizador, acrescentando que ela "começou a tropeçar para trás" e foi "ajudada a cair no chão".

O operador de câmara Reid Russell, que estava de pé ao lado de Joel Souza e Halyna Hutchins, disse que Alec Baldwin estava "a tentar explicar como ia tirar a arma e onde estaria o seu braço quando a sacasse".

O ator de 63 anos foi interrogado e deixou as instalações da esquadra de Santa Fé no mesmo dia sem que fosse acusado enquanto decorre a investigação, tendo sido visto a chorar por um repórter do jornal Santa Fe New Mexican, que publicou fotos que o mostram visivelmente abalado.

No início desta semana, foi noticiado que sete pessoas que trabalhavam em "Rust" demitiram-se antes da tragédia invocando, entre outras, questões de segurança.

Vários jornais, citando membros da equipa não identificados, alegam que Alec Baldwin já tinha feito dois disparos com balas reais, acidentalmente, por ter usado uma arma que lhe tinham dito que não estava carregada com munições.

Segundo o canal NBC News, Dave Halls tem má reputação por omitir práticas de segurança e foi despedido em 2019 da rodagem de "Freedom's Path" por causa de um incidente com uma pistola, confirmou um dos produtores desse filme.