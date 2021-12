As nomeações aos 37.º Independent Spirit Awards, os prémios para os filmes americanos do circuito independente, anunciadas este terça-feira, são lideradas por “Zola”, uma comédia negra de Janicza Bravo, com Taylour Paige e Riley Keough à volta das loucas aventuras de duas 'strippers' por clubes da Flórida.

Para se qualificarem para os Independent Spirit Awards, os filmes têm de cumprir vários critérios, incluindo não custarem mais de 22,5 milhões de dólares e terem um "significativo conteúdo americano" ou cidadãos americanos ou residentes permanentes em duas das três posições criativas de realizador, produtor e argumentista.

Os critérios excluíram favoritos da temporada como "West Side Story", "Dune", "King Richard", "The Power of The Dog", "Nightmare Alley”, "Não Olhem Para Cima" e "Belfast", o que faz com que os títulos nomeados este ano para os 'Spirit', praticamente desconhecidos dos grande público, pareçam efetivamente mais "independentes" e menos uma "antecâmara dos Óscares" (as escolhas para Melhor Filme coincidiram em seis dos últimos dez anos, incluindo o mais recente, "Nomadland").

Numa nota irónica, isso acontece após a organização ter decidido antecipar a cerimónia três semanas no ano que vem, para 6 de março, em parte para dar visibilidade a títulos que estivessem na corida para os Óscares, que serão entregues a 27 de março.

Alguns filmes independentes vistos como prováveis candidatos às estatuetas douradas não falharam os 'Spirit', nomeadamente "The Lost Daughter", "C’mon C’mon", "Red Rocket" e "CODA", ainda que a escolha dos nomeados por comités diferentes tenha originado discrepâncias estranhas, como a ausência de Olivia Colman por "The Lost Daughter" e Joaquin Phoenix e Woody Norman por "C’mon C’mon".

As séries "Reservation Dogs", "Blindspotting" e "It’s a Sin" destacam-se nas nomeações para as produções televisivas, que foram anunciadas pela primeira vez em 2020.

The Lost Daughter

LISTA DE NOMEAÇÕES (CINEMA)

FILME: "A Chiara", "C’mon C’mon", "The Lost Daughter", "The Novice" e "Zola".

PRIMEIRO FILME: "7 Days", "Holler", "Queen Glory", "Test Pattern" e "Wild Indian".

DOCUMENTÁRIO: "Ascension", "Flee", "In the Same Breath", "Procession" e "Summer of Soul".

REALIZAÇÃO: Janicza Bravo ("Zola"), Maggie Gyllenhaal ("The Lost Daughter"), Lauren Hadaway ("The Novice"), Mike Mills ("C’mon C’mon") e Ninja Thyberg ("Pleasure").

ATRIZ PRINCIPAL: Isabelle Fuhrman ("The Novice"), Brittany S. Hall ("Test Pattern"), Patti Harrison ("Together Together"), Taylour Paige ("Zola") e Kali Reis ("Catch the Fair One").

ATOR PRINCIPAL: Clifton Collins Jr. ("Jockey"), Frankie Faison ("The Killing of Kenneth Chamberlain"), Michael Greyeyes ("Wild Indian"), Udo Kier ("Swan Song") e Simon Rex ("Red Rocket").

ATRIZ SECUNDÁRIA: Jessie Buckley ("The Lost Daughter"), Amy Forsyth ("The Novice"), Ruth Negga ("Passing"), Revika Anne Reustle ("Pleasure"), e Suzanna Son ("Red Rocket").

ATOR SECUNDÁRIO: Colman Domingo ("Zola"), Meeko Gattuso ("Queen of Glory"), "Troy Kotsur" ("CODA"), Will Patton ("Sweet Thing"), e Chaske Spencer ("Wild Indian").

ARGUMENTO: "C’mon C’mon", "The Lost Daughter", "Swan Song", "Together Together" e "Zola".

PRIMEIRO ARGUMENTO: "Wild Indian", "Cicada", "Test Pattern", "Mass", "Pig - A Viagem de Rob".

MONTAGEM: "A Chiara", "The Nowhere Inn", "The Novice", "Zola" e "The Killing of Kenneth Chamberlain".

FOTOGRAFIA: "Blue Bayou", "The Humans", "A Chiara", "Passing" e "Zola".

FILME INTERNACIONAL: "Compartimento n. 6" (Finlândia/Rússia), "Drive My Car" (Japão), "Mães Paralelas" (Espanha), "Pebbles" (Índia), "Petite Maman" (França) e "Prayers for the Stolen" (México).

PRÉMIO ROBERT ALTMAN (para o realizador, diretor de casting e elenco): "Mass", de Fran Kranz, com Kagen Albright, Reed Birney, Michelle N. Carter, Ann Dowd, Jason Isaacs, Martha Plimpton, Breeda Wool.

PRÉMIO JOHN CASSAVETES (para filme feito por menos de 500 mil dólares): "Cryptozoo", "Jockey", "Shiva Baby", "Sweet Thing" e "This is Not a War Story".

PRÉMIO PRODUTORES (premeia os que revelam criatividade, tenacidade e visão para produzir filmes independentes de qualidade, apesar dos recursos muito limitados): Brad Becker-Parton , Pin-Chun Liu, Lizzie Shapiro.

PRÉMIO ALGUÉM PARA ACOMPANHAR (cineasta com uma visão única ainda sem ter recebido reconhecimento apropriado): Alex Camilleri ("Luzzu"), Michael Sarnoski ("Pig -A Viagem de Rob") e Gillian Wallace Horvat ("I Blame Society").

PRÉMIO MAIS REAL DO QUE A FICÇÃO (realizador em ascensão de filmes de não-ficção ainda sem ter recebido reconhecimento apropriado): Angelo Madsen Minax ("North By Current"), Jessica Beshir ("Faya Dayi") e Debbie Lum ("Try Harder!").

LISTA DE NOMEAÇÕES (TV)

Reservation Dogs

NOVA SÉRIE SEM ARGUMENTO OU DOCUMENTÁRIO: "Black and Missing", "The Choe Show", "The Lady and The Dale", "Nuclear Family" e "Philly D.A.".

NOVA SÉRIE COM ARGUMENTO: "Blindspotting", "It’s a Sin", "Reservation Dogs", "The Underground Railroad" e "We Are Lady Parts".

ATRIZ EM NOVA SÉRIE COM ARGUMENTO: Thuso Mbedu ("The Underground Railroad"), Anjana Vasan ("We Are Lady Parts"), Jana Schmieding ("Rutherford Falls"), Jasmine Cephas Jones ("Blindspotting") e Deborah Ayorinde ("THEM: Covenant").

ATOR EM NOVA SÉRIE COM ARGUMENTO: Lee Jung-jae ("Squid Game"), Olly Alexander ("It’s a Sin"), Michael Greyeyes ("Rutherford Falls"), Murray Bartlett ("The White Lotus") e Ashley Thomas ("THEM: Covenant").

ELENCO EM NOVA SÉRIE COM ARGUMENTO: "Reservation Dogs", com Devery Jacobs, D’Pharaoh Woon-A-Tai, Lane Factor, Paulina Alexis, Sarah Podemski, Zahn McClarnon, Lil Mike, FunnyBone.