Demorou, mas finalmente aconteceu: para grande emoção dos fãs, Indiana Jones e e o seu parceiro de aventuras Short Round voltaram a estar juntos.

Harrison Ford e Ke Huy Quan, 38 anos depois das aventuras de "Indiana Jones e o Templo Perdido", reencontraram-se no sábado à noite nos bastidores da D23 Expo, o evento anual para os fãs da Disney.

As duas fotografias do caloroso abraço foram partilhadas pelo ator americano de origem vietnamita no Instagram com a mensagem "Adoro-te, Indy. Indiana Jones e Short Round reuniram-se após 38 anos".

Harrison Ford estava da D23 para acompanhar o lançamento de "Indiana Jones 5", enquanto Ke Huy Quan foi anunciado para o elenco da segunda temporada de "Loki".

Após ter sido o ajudante ladrão de Indy, o jovem ator voltou a ser memorável em "Os Goonies" mas a seguir fez uma pausa na carreira durante 35 anos por falta de papéis.

Após o regresso e agora com 51 anos, foi elogiado pelo seu papel no filme de sucesso "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (2022).