Após "Tragam-me a Cabeça de Carmen M.", co-realizado com Catarina Wallenstein, apresentado no IndieLisboa 2019, a quinta longa metragem de Felipe Bragança procura perceber que arte é possível a partir dos fantasmas contraditórios que assombram a identidade brasileira.

Co-produzido pela produtora Som e a Fúria, e com a colaboração de João Nicolau no argumento, "Um Animal Amarelo" acompanha Fernando, um falido cineasta brasileiro, e a viagem de aventuras e milagres em busca de suas memórias. É exibido hoje, 5 de setembro, às 21h39, no Grande Auditório da Culturgest, no âmbito da sessão de encerramento da 17ª edição do festival IndieLisboa.