Domingos e Neusia são um jovem casal de uma pequena cidade de Moçambique.

Ela vai à escola, ele tem um trabalho mal pago numa oficina de lavagem de carros. Ansiando por uma vida melhor, ele decide fazer uma mudança. Domingos embarca então numa viagem por Moçambique, com destino às minas de ouro no norte do país. Neusia fica em casa. Pouco tempo depois, tem novidades.

Realizado por Ico Costa, "O Ouro e o Mundo" é apresentado no âmbito da 21.ª edição do IndieLisboa na sexta-feira, 31 de maio, às 21h30, no Cinema São Jorge. Repete na Culturgest no dia 2 de junho, às 18h45.

Sítio oficial.