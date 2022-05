Uma história sobre anarquia e relojoaria que recebe o seu nome por causa da intrincada peça que constitui o “coração” do relógio.

Estamos no século XIX, em St. Imier, na Suíça, um local dedicado à manufatura de relógios e o local de trabalho de Josephine. Ao aprender novas formas de pensar sobre dinheiro, trabalho e, claro, tempo, ela envolve-se no movimento de relojoeiros anarquistas, através do qual conhece Pyotr Kropotkin.

A sessão é esta sexta-feira, 6 de maio, às 21h45, na Culturgest. Repete a 7 de maio às 21:45, no mesmo local.

