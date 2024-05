Contado em modo reminiscente do 'mockumentary', sem o ser, "Rotting in the Sun" começa por ser sobre um realizador com ideações suicidas, uma tendência para a tomada de ketamina e um encontro que pode ser tanto amoroso como carreirístico com a personalidade do Instagram Jordan Firstman.

Mas tudo dá uma volta e a culpa é de um sofá.

Realizado por Sebastián Silva, "Rotting in the Sun" é apresentado no âmbito da 21.ª edição do IndieLisboa na quinta-feira, 30 de maio, às 22h'0, na Culturgest. Repete no Cinema Ideal no dia 31, às 23h00.

Sítio oficial.