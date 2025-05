Numa das últimas escolas rurais da fronteira entre a Galiza e Portugal, Mariana, uma menina de quatro anos, descobre o mundo através das histórias e lendas contadas pela sua professora.

À medida que Mariana cresce, estas histórias e a passagem do tempo moldam a sua visão do mundo, até que, aos 18 anos, enfrenta uma decisão crucial: deixar a sua aldeia ou permanecer nesta terra fronteiriça ao lado da sua mãe.

Realizado por Iván Castiñeiras Gallego e com Cinda Freitas e Mariana Freitas Tavares, "Deuses de Pedra" será apresentado na sexta-feira, 2 de maio, às 21h30, no Cinema São Jorge, no âmbito da secção da Competição Nacional. Repete no dia 6 às 16h30 no mesmo cinema.

