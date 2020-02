O filme português "Vitalina Varela", de Pedro Costa, vai estrear na próxima sexta-feira nas salas de cinema britânicas, incluindo o Instituto de Artes Contemporâneas (ICA), em Londres, que vai realizar uma retrospetiva do realizador ao longo de duas semanas.

O ciclo do ICA dedicado a Pedro Costa arranca com uma apresentação especial de "Vitalina Varela" na terça-feira, que inclui uma sessão de perguntas e respostas com o realizador português, que vai também estar presente nas projeções dos filmes "Casa de Lava", na quinta-feira, e "Ossos", no sábado.

Até 15 de março será possível assistir na mesma sala de cinema a "No Quarto de Vanda" (2000), "Juventude em Marcha" (2006), a curta-metragem "O Nosso Homem" (2010) e "Cavalo Dinheiro" (2014).

"Esta retrospetiva do ICA destaca o compromisso de Costa ao longo de 25 anos em observar e enquadrar as vidas e dificuldades dos habitantes das Fontainhas", refere a instituição britânica fundada em 1946.

O texto de divulgação descreve os filmes do cineasta português como "uma abordagem visual distinta, adotando o claro-escuro na imagem em movimento de maneira semelhante à que Caravaggio usou a pintura, mas com dimensões políticas e radicais fortemente incorporadas na sua atividade".