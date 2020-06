Ainda sem realizador ou atores de carne e osso, a história de "b" andará à volta de um cientista que descobre os perigos de um programa que criou para aperfeiçoar o ADN humano e ajuda a mulher com Inteligência Artificial que criou (Erica) a fugir.

Erica já gravou algumas das suas cenas no japão no ano passado e os produtores esperam retomar o que falta na Europa a partir de junho de 2021.

Segundo o The Hollywood Reporter, a "atriz" originalmente foi criada pelos cientistas japoneses Hiroshi Ishiguro e Kohei Ogaw no âmbito dos estudos de robótica das universidades de Osaka e Quioto. Está disponível um vídeo de apresentação de 2018 no YouTube.

Erica também já tem a sua própria página no famoso IMDB (Internet Movie Database) e foi ensinada a representar e a seguir os princípios conhecidos como o Método à inteligência artificial.

Sam Khoze, supervisor de efeitos visuais que é um dos autores da história, destaca uma diferença.

"Noutros métodos de representação, os atores incluem as suas próprias experiências de vida no papel. Mas Erica não tem experiências de vida. Ela foi criada do zero para fazer o papel. Tivemos que simular os seus movimentos e emoções através de sessões individuais, como controlar a velocidade dos seus movimentos, conversar através dos seus sentimentos e treinar o desenvolvimento de personagens e a linguagem corporal", esclareceu.

Erica até já tem outro tipo de experiência habitual em Hollywood: estava previsto que a sua estreia fosse noutro projeto que deveria ter sido realizado por Tony Kaye (de "América Proibida") e não seguiu em frente por questões de agenda.