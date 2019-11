Com o início da pré-venda de bilhetes nos EUA há um mês, foi anunciado que "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker" teria 155 minutos, mas afinal não vai ser o filme mais longo da saga na galáxia muito distante.

Ao programa de rádio da revista Entertainment Weekly, o realizador J.J. Abrams colocou a duração nos 141 minutos.

A revelação tem a ressalva de que é a duração que ele pensa que o filme terá e pode ser muito ligeiramente alterada com os créditos e outros pequenos aperfeiçoamentos antes da estreia.

Numa entrevista com Stephen Colbert já esta segunda-feira à noite, J.J. Abrams indicou que tinha fechado a versão final do filme no dia anterior.

J.J. Abrams com Mark Hamill

Os 141 minutos de "Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker" colocam-no "apenas" em terceiro lugar nos mais longos, atrás do "Episódio II - Ataque dos Clones" (142 minutos), e "Episódio IX - Os Últimos Jedi" (152).

Seguem-se "Episódio III - A Vingança dos Sith" (140), "Episódio VII - O Despertar da Força" (138), "Episódio I - A Ameaça Fantasma" (136), "Han Solo: Uma História de Star Wars" (135), "Rogue One: Uma História de Star Wars" (133), "Episódio VI - O Regresso de Jedi" (131), "Episódio V - O Império Contra-Ataca" (124) e, finalmente, o filme com que tudo começou em 1977, "Episódio IV - Uma Nova Esperança" (121).

A anunciada despedida da "geração Skywalker" junta Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domnhall Gleeson, Kelly Marie Tran e Mark Hamill, bem como Billy Dee Williams como Lando Calrissian e a falecida Carrie Fisher como General Leia, com imagens não utilizadas de "O Despertar da Força", além de Keri Russell, Richard E. Grant e Dominic Monaghan,

Chega aos cinemas portugueses a 19 de dezembro.

