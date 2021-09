Com 18 meses de atraso, está prestes a chegar aos cinemas "007: Sem Tempo Para Morrer", o quinto e último filme de Daniel Craig como James Bond.

Em entrevistas, Barbara Broccoli voltou a reiterar que a personagem James Bond continuará a ser representada por homens.

"James Bond é uma personagem masculina. Espero que haja muitos, muitos filmes feitos com mulheres, para mulheres, por mulheres, sobre mulheres", destacou a veterana produtora da saga em declarações à agência noticiosa britânica Press Association.

"Penso que não temos de pegar numa personagem masculina e ter uma mulher a representá-lo. Portanto sim, vejo-o como um homem. E estou um pouco em negação, adoraria que o Daniel continuasse para sempre", acrescentou a pessoa que tem o poder de tomar as principais decisões sobre os filmes com o meio-irmão Michael Wilson.

Numa outra entrevista, Barbara Brocolli confirmou que os dois ainda não estão na fase de pensar no sucessor e atirou essa decisão para 2022: agora, o tempo é de festejar a era do atual James Bond com o novo filme, "007: Sem Tempo Para Morrer" (a partir desta quinta-feira em Portugal).

"Não estamos a pensar nisso de todo. Queremos que o Daniel tenha o seu tempo de celebração. No próximo ano iremos pensar no futuro", disse esta segunda-feira ao programa Today (a partir das 2h48m) da BBC Radio 4.

TRAILER.