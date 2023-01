"Avatar: O Caminho da Água" chegou ao quarto lugar nos maiores sucessos de bilheteira, no derradeiro recorde mundial que pode ser atingido pelo filme.

Com 2,11 mil milhões de dólares em apenas sete semanas de exibição, o filme nomeado para quatro Óscares ultrapassou a posição ocupada por "Star Wars: O Despertar da Força", o primeiro filme da terceira trilogia, de 2015, que chegou aos 2,07 mil milhões em parte graças ao facto de ser o primeiro com os atores originais da saga desde 1983.

Nos EUA, está em 11.º lugar, com 620,5 milhões, mas tem o desafio pela frente para conseguir subir mais uma posição, ocupada por "Top Gun: Maverick", com 718 milhões.

Nas receitas mundiais destacam-se 239 milhões em Imax, um recorde para o formato para uma primeira exibição nos cinemas.

Já James Cameron reforça a sua posição como "rei do mundo", a frase de "Titanic" que famosamente repetiu na cerimónia dos Óscares que consagrou esse filme em 1998.

O realizador passa a ser o responsável por três dos quatro maiores sucessos de bilheteira da história do cinema (sem o impacto da inflação), com o primeiro lugar a pertencer a "Avatar", com 2,89 mil milhões, e o terceiro precisamente a "Titanic", com 2,20 mil milhões.

A "destoar" está "Vingadores: Endgame" em segundo lugar, com 2,79 mil milhões, que entre meados de 2019 e 2021 chegou a ser o maior sucesso nas bilheteiras, antes de ser ultrapassado por um relançamento de "Avatar" nos cinemas da China.