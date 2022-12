Rodado em 3D e com efeitos especiais ainda mais espetaculares, o mundo inteiro receberá dentro de uma semana a segunda parte de "Avatar", uma luxuosa produção "hollywoodiana" para conquistar o coração dos espectadores.

"Avatar: O Caminho da Água" recupera algumas personagens do primeiro e bem-sucedido filme. A história é ambientada em Pandora, um planeta satélite a anos-luz da Terra, casa de alguns seres de aparência semi-humana com poderosas habilidades físicas e uma extraordinária capacidade de conectar-se com a natureza.

Assim como há 13 anos com o primeiro "Avatar", do canadiano James Cameron, esta conexão com Pandora será decisiva no final.

A mensagem ecológica é um dos pilares do extraordinário sucesso de "Avatar". O filme lidera a lista dos maiores sucessos de bilheteira da história do cinema (sem contar com a inflação), com uma receita de aproximadamente três mil milhões de dólares desde o seu lançamento em 2009.

"Não acho que o objetivo de 'Avatar' seja dizer o que fazer" aos espectadores, comentou Cameron em entrevista à France-Presse (AFP).

"Acredito que qualquer pessoa que tenha estudado questões ecológicas pode dizer o que deve ser feito", acrescentou o cineasta.

Dos robôs ao amor

James Cameron

James Cameron deve os seus primeiros grandes sucessos no cinema a filmes com alto conteúdo tecnológico, como "Exterminador Implacável", de 1984, ou "Aliens, O Regresso", de 1986.

A primeira mudança da sua carreira foi com "Titanic" (1997), com a conquista do coração de milhões de admiradores com uma clássica história de amor.

"Avatar propõe mesclar os dois mundos, o amor e a emoção num ambiente de ficção científica, cheio de personagens e animais fantásticos.

"O Caminho da Água" estreia em Portugal a 15 de dezembro.

TRAILER.



Aposta em três dimensões

Ao filmar "Avatar", Cameron acreditava que a imagem em relevo, que requer óculos especiais, prevaleceria no mundo do cinema. Embora essa previsão não se tenha concretizado, ele utiliza novamente a mesma tecnologia para aumentar a espetacularidade das imagens.

O enredo de "Avatar 2" é mantido fechado a sete chaves, mas sabe-se que conta as aventuras de uma tribo nativa de Pandora, desta vez no mar, e com sobreviventes da primeira obra: Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoë Saldaña) e os seus filhos.

Sigourney Weaver, protagonista de vários capítulos de "Alien", também regressa mas com uma nova personagem, a de uma adolescente. Kate Winslet também se junta ao elenco, 25 anos depois de "Titanic", que lançou definitivamente a sua carreira em Hollywood.

"Os humanos são os maus da fita. Representam o nosso pior lado", explicou Cameron à AFP.

Os Na'vis, povo imaginário habitante de Pandora, "representa o nosso lado bom (...) ainda que não se pareçam connosco", acrescenta.

"Avatar 2" dura pouco mais de três horas.

"A estreia do filme é um grande teste para a indústria cinematográfica mundial", explica Eric Marti, diretor da empresa de análise Comscore France.

"Durante dois anos, as plataformas de streaming arrasaram. Para os cinemas, esta estreia é como 'Star Wars: O Império Contra-Ataca' [1980]: a reafirmação das salas (de cinema) como lugar prioritário" para ver um filme espetacular, explica.

A COVID-19 gerou muita preocupação no setor. Entretanto, o sucesso estrondoso de "Top Gun: Maverick", com Tom Cruise, devolveu em 2022 uma certa tranquilidade aos grandes produtores.

Até agora, James Cameron não sofreu nenhum fracasso desastroso. Antes de "Avatar", o filme "Titanic", que havia custado mais de 200 milhões de dólares, havia sido o filme mais rentável do cinema, com mais de 2,2 mil milhões.