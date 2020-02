Já se esperava que a cerimónia dos Óscares não perdesse a oportunidade de troçar do gigantesco flop que foi a adaptação de "Cats" ao cinema. E com James Corden e Rebel Wilson na lista de apresentadores, a piada era quase inevitável.

O momento chegou quando Corden e Wilson entregaram o Óscar de Melhores Efeitos Visuais a "1917" vestidos a rigor como as suas personagens no filme de Tom Hooper.

Ainda que o texto dos dois não tenha explorado muito o fracasso do filme, houve humor físico, com os James Corden e Rebel Wilson a brincar com o microfone como se fossem gatos a brincar com uma bola.

Veja o momento: