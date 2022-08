"O realizador queria alguém que se parecesse fisicamente com Fidel Castro e que tivesse o seu carisma", disse à AFP John Martinez O'Felan. O produtor contou que analisou perfis de atores latinos com ascendência ibérica, mas acabou por escolher Franco.

Este será o segundo papel do ator de 44 anos nomeado aos Óscares desde que foi denunciado por assédio sexual e condutas impróprias em 2018. Franco foi acusado por cinco mulheres de explorá-las durante cenas de nudez na sua escola de interpretação Studio 4, em Hollywood.

Segundo as acusações, o ator pedia às estudantes para dançar ao seu redor em topless numa cena sem argumento, fazendo "crer que havia papeis disponíveis em troca de atos sexuais ou de tirar a blusa".

créditos: AFP

Numa entrevista em dezembro do ano passado, Franco rompeu o silêncio sobre o assunto e disse que reconhecia ter assediado alunas da sua escola de cinema.

"Alina de Cuba" será dirigido por Miguel Bardem, primo do ator espanhol Javier Bardem. Com produção prevista para iniciar a 15 de agosto e terminar até ao final do ano, o drama será filmado na Colômbia.

Ana Villafañe, conhecida por interpretar Gloria Estefan no musical de teatro "On Your Feet!", encarnará Alina Fernández, a filha extraconjugal de Castro com a também cubana Natalia Revuelta Clews, que será vivida pela argentina Mía Maestro.

Alina Fernández, hoje com 66 anos, vive em exílio desde a década de 1990, quando deixou a ilha. A opositora da revolução cubana está radicada em Miami e é autora do livro autobiográfico "Alina: Memória da Filha Rebelde de Fidel Castro".