A beneficiar do impacto de "Belfast", de Kenneth Branagh, um dos filmes mais importantes na temporada de prémios e também da recente série "The Tourist", Jamie Dornan juntou-se a um projeto importante dos grandes estúdios de Hollywood: vai estar ao lado de Gal Gadot no filme "Heart of Stone" [Coração de Pedra, em tradução literal].

Para o ator irlandês, este será o projeto mais importante em Hollywood desde que se despediu em 2018 da saga "Os Cinquenta Sombras de Grey": segundo o Deadline, "Heart of Stone" é uma das grandes prioridades da Netflix, onde a atriz israelita fez história com "Aviso Vermelho", o filme original mais visto de sempre na plataforma nos primeiros 28 dias.

Com os pormenores mantidos em segredo, a história é descrita como a abordagem feminina dos "thrillers" de ação e espionagem internacional do género "007" e "Missão: Impossível", com Gal Gadot nas mesmas funções de James Bond ou Ethan Hunt.

Segundo a imprensa especializada, a atriz irá receber um salário na ordem dos oito algarismos (portanto, acima dos 10 milhões de dólares) que a colocará entre as mais bem pagas de Hollywood.

O argumento é da dupla Greg Rucka, que adaptou a sua banda desenhada para o recente filme de ação da Netflix com Charlize Theron "A Velha Guarda", e Allison Schroeder, nomeada para os Óscares pelo argumento de "Elementos Secretos".

O realizador é Tom Harper, responsável pela minissérie "Guerra e Paz" (2016) e os filmes "Wild Rose - Rosa Selvagem" (2017) e "Os Aeronautas" (2019).