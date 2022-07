Foi uma surpresa: a Universal Pictures divulgou na terça-feira à noite o primeiro trailer de "Halloween: O Final", que chegará aos cinemas a 13 de outubro.

A confiar no título e nas imagens, trata-se do derradeiro confronto entre Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) e Michael Myers (interpretado por Nick Castle e o duplo James Jude Courtney), após a saga ter sido relançada em 2018 com "Halloween", uma sequela direta do clássico de John Carpenter de 1978, ignorando todos os 10 filmes que se seguiram.

A história pega no desfecho do anterior "Halloween Mata" e avança quatro anos: Laurie vive com a sua neta Allyson (Andi Matichak) e trabalha num livro sobre a sua vida quando começa uma nova vaga de terror.

Dos filmes anteriores regressam ainda as personagens interpretadas por Will Patton, Kyle Richards e Omar Dorsey, além do realizador David Gordon Green.

O TRAILER LEGENDADO.