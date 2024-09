Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis vão ser irmãs em "Scarpetta", uma série com um grande investimento, artístico e certamente monetário: recebeu luz verde logo para duas temporadas da Amazon Prime Video.

Há potencial para muito mais: a saga literária de Patricia Cornwell tem 27 livros editados desde 1990.

As duas vencedoras dos Óscares também estão envolvidas com as suas produtoras neste projeto que junta a Blumhouse Television e a Amazon MGM Studios.

Como refere no comunicado oficial, Kidman tentava avançar com o projeto há quase duas décadas, na altura para um filme.

Agora no pequeno ecrã, a adaptação será a do 16.º livro, de 2008, lançado em Portugal pela Editorial Presença.

“O 'thriller' de mistério, baseado na bem sucedida série de livros, acompanha a médica-legista Kay Scarpetta (Kidman), que regressa à Virgínia e retoma a sua posição anterior com relacionamentos complexos, tanto pessoais quanto profissionais – incluindo a sua irmã Dorothy (Curtis), com muitos rancores e segredos por descobrir", resume a sinopse oficial.

Mais cinco atores farão parte do elenco regular: a também oscarizada Ariana DeBose ("West Side Story"), que será a filha da personagem de Curtis, e ainda o vencedor dos Emmys Bobby Cannavale, o nomeado Simon Baker (Breath), Rosy McEwen e Jake Cannavale.

A dirigir os dois primeiros episódios estará David Gordon Green, que trabalhou com Curtis na recente trilogia "Halloween".

Ns frentes de argumentista, 'showrunner' e produtora executiva estará Liz Sarnoff, que já passou por séries como "Barry" e "Perdidos".