Jennifer Lawrence desistiu de um filme após ver o seu tema abordado com sucesso na minissérie "The Dropout: A História de uma Fraude".

No que seria um reencontro com o realizador Adam McKay depois do sucesso do filme da Netflix "Não Olhem Para Cima", a vencedora de um Óscar e a atriz mais bem paga de Hollywood ia interpretar em "Bad Blood" a figura de Elizabeth Holmes, a ex-CEO da empresa de biotecnologia Theranos, condenada por quatro crimes de fraude.

O título ["Sangue Mau", em tradução literal] é uma referência à fraude: Holmes arrecadou mais de 700 milhões de dólares de financiamento com base numa inovação que não tinha realmente conseguido criar, a uma pequena máquina capaz de detetar dezenas de doenças a partir de algumas gotas de sangue.

A sua sentença será conhecida a 18 de novembro e arrisca 20 anos de prisão, além do pagamento de milhões de dólares de indemnização.

Numa antecipação nas redes sociais, o jornalista Kyle Buchanan revelou que Jennifer Lawrence lhe disse durante uma entrevista para o perfil que está a preparar para o The New York Times que desistiu do projeto depois de ver a forma como a história foi retratada através do trabalho de Amanda Seyfried em "The Dropout: A História de uma Fraude".

"Achei que ela foi fantástica. Fiquei a pensar 'Pois, não precisamos de refazer isso. Ela conseguiu", recordou sobre a minissérie lançada pelo Disney+ a 20 de abril, que valeu a Seyfried o primeiro Emmy da carreira em setembro.

Ao longo dos anos, Elizabeth Holmes tornou-se uma figura mediática também pelos maneirismos que não eram naturais e adotou, como o tom de voz profundamente grave e a utilização de golas altas.

Ao jornalista não escapou que Jennifer Lawrence já tinha trabalho de pesquisa adiantado sobre a empreendedora: a atriz confidenciou que, depois de experimentar muitas roupas, compareceu de gola alta preta e ficou "a parecer como o Steve Jobs. Ou a Amanda Seyfried".

Com a saída, não se sabe em que situação está "Bad Blood", anunciado em janeiro de 2021, onde McKay serviria como realizador, argumentista e produtor, e que contava com financiamento da plataforma de streaming Apple.