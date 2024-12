Nomeada finalmente para os Óscares por "Mank" (2000), Amanda Seyfried continua a ter entre os seus filmes mais populares os musicais "Mamma Mia!" (2008-2018) e "Os Miseráveis" (2012).

No mês passado, apareceu no TikTok um vídeo de janeiro de 2023 onde interpreta a canção 'Popular' de "Wicked" e muitos pensaram que tinha sido a gravação do seu teste para o papel de Glinda na adaptação ao cinema do musical da Broadway, que acabou por ir para Ariana Grande.

Agora, a atriz confirmou que se empenhou muito no processo de casting, mas a gravação não tem nada a ver: foi feita pela sua estilista Elizabeth Stewart durante a pandemia em 2020, nos bastidores da produção de um anúncio para a Lancôme em Queens.

VEJA A GRAVAÇÃO ORIGINAL.

“Ainda não estava a fazer testes para o 'Wicked', mas sabia que estava para chegar. Portanto, estava só a divertir-me e tipo 'Este vestido é tão Glinda'", contou recentemente à revista People.

Foi a estilista que incentivou o momento musical e embora Amanda Seyfried faça a ressalva que a adora, diz que teria sido melhor que não tivesse colocado o vídeo 'online' porque 'realmente era só um momento divertido dos bastidores' do anúncio.

O momento foi a brincar, mas depois houve mesmo o processo de fazer testes a sério para entrar entrar na adaptação ao cinema de "Wicked".

“Esforcei-me muito para isso, com certeza. E foi um processo muito longo. E tudo acontece como está destinado a ser”, revelou.

E acrescenta que achou 'fantástico' o filme com Cynthia Erivo e Ariana Grande.

“É uma extravagância, que é algo que ela [Grande] faz muito bem. E [os meus filhos] andam a ouvir a banda sonora sem parar. E está tudo como é suposto estar, com certeza.”, concluiu.