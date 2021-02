Jesse Plemons será o protagonista do próximo filme de Martin Scorsese, o cruzamento entre thriller e western "Killers of the Flower Moon" que também tem no elenco Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

Para se dar o reencontro com Scorsese após "O Irlandês", o ator teve de desistir do papel de protagonista do novo filme secreto de Jordan Peele, porque as rodagens vão coincidir.

Será o maior papel na sua carreira após "roubar" cenas como secundário em vários filmes e se ter feito notar primeiro na série de culto "Friday Night Lights" (2006-2011), a que se seguiu o papel do vilão Todd Alquist noutra produção televisiva que dispensa apresentação, "Breaking Bad" (2012-2013), e na segunda temporada da antologia "Fargo" (2015).

A história de "Killers of the Flower Moon" andará à volta do que aconteceu à nação índia Osage, que viu vários dos seus membros assassinados um a um no início dos anos 1920 nos EUA após a descoberta de petróleo no seu território, no que se tornou um dos primeiros casos investigados pelo recentemente criado FBI e que ficou popularmente conhecido por "Reino do Terror".

O que se descobriu foi uma assustadora conspiração e um dos crimes mais monstruosos da história do país: oficialmente, foram 20 vítimas, mas suspeita-se que o número tenha chegado às centenas.

Jesse Plemons ficará com o papel do investigador do FBI, inicialmente pensado para Leonardo DiCaprio, que preferiu um papel secundário como o sobrinho de um poderoso rancheiro (DeNiro), que casou com uma mulher da nação Índia Osage (papel de Lily Gladstone).

Após atrasos por causa da pandemia, a rodagem está prevista para começar em abril e durar sete meses, juntando Scorsese pela primeira vez com os seus atores de eleição, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio: os três têm muita história entre si, mas nunca ao mesmo tempo no cinema.

Martin Scorsese e Robert De Niro reencontraram-se pela oitava vez em "O irlandês", renovando uma colaboração artística que não acontecia desde "Casino", em 1995, e onde estão títulos como "Os Cavaleiros do Asfalto" (1973), "Taxi Driver" (1976), "O Touro Enraivecido" (1980) e "Tudo Bons Rapazes" (1990).

Por seu lado, Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese fizeram cinco filmes: o primeiro foi "Gangs de Nova Iorque" (2002) e o mais recente "O Lobo de Wall Street" (2013).

Além disso, DiCaprio revelou-se no cinema com "A Vida Deste Rapaz", que De Niro realizou em 1993.