Jimmy Kimmel vai ser o anfitrião da próxima cerimónia dos Óscares, a 12 de março de 2023.

A escolha para a 95.ª cerimónia foi anunciada esta segunda-feira por Glenn Weiss e Ricky Kirshner, os responsáveis pelas principais decisões criativas do evento, que será transmitido pelo canal ABC nos EUA.

O popular apresentador do talk show com o seu nome no mesmo canal ocupará a função pela terceira vez, após 2017 (o ano da famosa confusão de envelopes para Melhor Filme entre "La La Land" e "Moonlight") e 2018, a que se seguiram três anos sem anfitrião antes do regresso com Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall na 94.ª cerimónia, a 27 de março.

As três vezes colocam Kimmel no mesmo grupo de anfitriões de Jerry Lewis, Steve Martin, Conrad Nagel e David Niven. À frente estão Whoopi Goldberg e Jack Lemmon (4), Johnny Carson (5), Billy Crystal (9) e Bob Hope (19).

"Ser convidado para ser o anfitrião dos Óscares ou é uma grande honra ou uma armadilha. Seja como for, estou grato à Academia por me convidar tão depressa depois de todos os que são bons dizerem não", disse o escolhido no comunicado oficial.

Por agora, a única pessoa que consta que terá sido contactada antes de Kimmel foi Chris Rock, esbofeteado por Will Smith na última cerimónia: o próprio comediante deu essa notícia em agosto num dos seus espetáculos, acrescentando que recusou pois seria como voltar ao local de um crime.

A principal tarefa do novo anfitrião, dos produtores, do canal ABC e da Academia será recuperar as audiências em rápida erosão dos Óscares: a de este ano foi vista em média por 16,6 milhões de espectadores nos EUA, o que foi uma recuperação em relação a 2021, com o mínimo histórico de 10,4 milhões.

Por comparação, a última cerimónia apresentada por Kimmel, a de 2018, chegou aos 26.5 milhões.

Ironicamente, foi um mínimo histórico, o que levou à opção de não ter ninguém a conduzir o evento em 2019, que até recuperou audiências (29,56 milhões) antes das rápidas quedas que se seguiram.

"O Jimmy é o anfitrião perfeito para nos ajudar a reconhecer os artistas incríveis e os filmes dos nossos 95.ºs Óscares. A sua paixão pelos filmes, a experiência em TV em direto e a capacidade de se ligar com o nosso público global criará uma experiência inesquecível para os nossos milhões de espectadores em todo o mundo", destacaram em comunicado o diretor executivo da Academia Bill Kramer e a presidente Janet Yang.