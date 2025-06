O realizador português João Botelho vai estrear em outubro o filme “As Meninas Exemplares”, a partir de uma obra de Condessa de Ségur, que é uma homenagem à artista plástica Paula Rego, revelou hoje em Lisboa.

No âmbito dos Encontros do Cinema Português, uma iniciativa da distribuidora NOS Audiovisuais, João Botelho e o produtor Alexandre Oliveira, da Ar de Filmes, explicaram que a intenção é exibir o filme pelo país a partir do outono, juntamente com uma exposição dedicada a Paula Rego.

Segundo Alexandre Oliveira, a exibição de “As Meninas Exemplares” será semelhante à que João Botelho fez, há 15 anos, de “Filme do Desassossego”, mostrando-o no circuito de cineteatros e auditórios, mas será acompanhado de uma exposição de Paula Rego – em datas ainda a anunciar -, contando com apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e da Casa das Histórias.

Em “As Meninas Exemplares”, Rita Durão, Victoria Guerra, Rita Blanco, Crista Alfaiate e Margarida Marinho, entre outros, dão corpo a uma adaptação literária de uma obra da literatura infantojuvenil do século XIX, da escritora russa Sophia Rostopchine, conhecida por Condessa de Ségur.

“Quando uma pessoa fica mais velha volta à infância”, disse João Botelho para explicar por que é que decidiu fazer um filme a partir daquele livro que leu em criança, por influência das irmãs.

“A ideia é ser um divertimento e uma homenagem a Paula Rego, uma grande pintora. E é uma homenagem ao cinema de que eu gosto”, disse.

Não sendo exclusivo da sua cinematografia, já não é a primeira vez que João Botelho, 76 anos, se inspira ou parte de uma obra literária, e do seu autor, para cinema.

Em 2021 fez "Um Filme em Forma de Assim", à volta do escritor Alexandre O'Neill, e anteriormente rodou "O Ano da Morte de Ricardo Reis" (2020), a partir de um romance de José Saramago, "Os Maias - Cenas da Vida Romântica" (2014), a partir da mais conhecida obra de Eça de Queirós, e "A Corte do Norte" (2008), inspirado num livro hómonimo de Agustina Bessa-Luís.