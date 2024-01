O realizador português João Nuno Pinto está a finalizar uma nova longa-metragem, “O Último Verão”, sobre abandono e laços familiares, em coprodução com Itália e Argentina, revelou à Lusa a produtora, Andreia Nunes.

É a terceira longa-metragem de ficção de João Nuno Pinto, juntando-se a “Mosquito” (2020) e “América” (2010) e conta com produção da Wonder Maria Filmes.

Este é “um filme sobre o fim das coisas, que se passa durante uma semana de calor tórrido, numa antiga herdade rural, hoje pouco produtiva, e a sua bela e imponente casa central. Um lugar que espelha os atuais níveis de abandono, principalmente afetivos”, lê-se na sinopse.

A história do filme, escrita por Fernanda Polacow, segue duas irmãs, a braços com a venda de terras do pai, que morreu, no interior sul do país, “numa área afetada pela seca e pela especulação imobiliária”.

O elenco integra, entre outros, Margarida Marinho, Beatriz Batarda e Rita Cabaço, Jorge Andrade, Luísa Ortigoso, Günther Götsch e Rita Redshoes.

“A vida das irmãs Francisca e Catarina, e da filha da empregada, Susana, marcadas pela herança do poder patriarcal, depende do que vai acontecer com aquelas terras, até que um incêndio cerca a região e, impedidas de sair dali, terão que encarar os traumas de um passado comum e as incertezas sobre o futuro”, lê-se na informação divulgada à agência Lusa.

Segundo Andreia Nunes, o filme tem um orçamento de 1,2 milhões de euros, coprodução com Argentina e Itália e está atualmente em pós-produção e fase de apresentação a profissionais, entre programadores e distribuidores.

Ainda sem data de estreia, a produtora explicou que o filme será apresentado no evento “When East Meets West”, que decorre esta semana em Trieste, Itália.

João Nuno Pinto, nascido em Moçambique em 1969, estudou artes gráficas em Tomar, cinema em Nova Iorque e fixou-se em Lisboa. Trabalhou em publicidade, em várias funções, e realizou a primeira curta-metragem em 2008, com “Skype me”.

Depois de “Mosquito”, filme que abriu em 2020 o festival de cinema de Roterdão (Países Baixos), João Nuno Pinto realizou a série televisiva de ficção “Causa Própria”, de Edgar Medina e Rui Cardoso Martins.