A nova versão de "Road House: Profissão Duro" tem mais talento português: Joaquim de Almeida é uma das novidades no elenco conhecidas esta quarta-feira, juntando-se à anteriormente anunciada Daniela Melchior.

Darren Barnet ("Never Have I Ever"), Kevin Carroll ("Let the Right One In") e JD Pardo ("Mayans M.C.") também assinaram contrato para o filme da Amazon Prime Video já em produção na República Dominicana e que ainda não tem data de lançamento.

Em 1989, “Road House”, de Rowdy Herrington, solidificou a carreira de Patrick Swayze como herói de ação ao colocá-lo no papel de James Dalton, um homem de passado misterioso e impressionantes habilidades de lutador, que serve de segurança num bar de estrada numa cidadezinha do Missouri controlada por um homem de negócios corrupto.

Jake Gyllenhaal será o novo Dalton no que promete ser uma reinvenção da história: o argumento de Anthony Bogarozzi (“Bons Rapazes”) também convenceu o muito cobiçado Conor McGregor, estrela das artes marciais e duas vezes campeão do UFC, a fazer a estreia no cinema.

O vasto elenco inclui ainda Billy Magnussen, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp e Bob Menery.

Como realizador está Doug Liman, de sucessos como “Identidade Misteriosa”, “Mr. e Mrs. Smith” e “No Limite do Amanhã”, que no comunicado oficial no início de agosto afirmou estar "entusiasmado para criar a própria versão no legado de 'Road House'".

"Mal posso esperar para mostrar ao público o que eu e o Jake vamos fazer com este papel icónico", acrescentou o realizador.